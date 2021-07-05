«Церебральный инсульт»: в Минздраве назвали осложнения после коронавируса

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Пациенты, перенесшие COVID-19, могут столкнуться с серьезными осложнениями. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил главный невролог Минздрава РФ Михаил Мартынов.

— Серьезные неврологические нарушения как осложнения COVID-19 включают церебральные инсульты (геморрагические и ишемические), инфекционные поражения центральной нервной системы, — подчеркнул медик.

По словам Михаила Мартынова, частота церебральных инсультов у больных коронавирусом составляет 1,6 процента — это значительно превышает частоту подобных осложнений при обычном гриппе.

Эксперт уточнил, что отдельные неврологические симптомы инфекции могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Михаил Мартынов добавил, что единственной защитой от опасного вируса остается вакцинация.

Ранее врачи объяснили, что человек, переболевший COVID-19, должен особенно внимательно относиться к своему здоровью. В частности, последствия коронавируса относят к постковидному синдрому. Облегчить его течение можно без обращения к медикам: для этого нужно вакцинироваться.