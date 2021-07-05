«Поле битвы»: Василиса Володина рассказала, чего ждать от новой недели

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала, чего ожидать от предстоящей недели. Новый прогноз эксперт опубликовала в понедельник, 5 июля, в своем Instagram.

По ее словам, на ближайшие дни повлияет напряженная конфигурация — тау-квадрат Марс — Сатурн — Уран. Это означает, что предупреждения звезд о повышенной аварийности и конфликтах все еще актуальны.

— Личная жизнь на неделе может стать настоящим полем битвы, если не проявить должной гибкости и умения уступать. Хотя именно сейчас это необыкновенно сложно, — написала Василиса Володина.

Астролог отметила, что из-за Меркурия, который делает квадрат к Нептуну, необходимо смотреть на мир более реалистично — это позволит избежать болезненных ожиданий.

Также Василиса Володина рассказала, что стартовавшая неделя подарит рост индивидуализма, самостоятельности и прогрессивных идей.

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