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Москвичам рассказали об интерактивном помощнике для самозанятых

Анастасия Колоскова

Город
Москвичам рассказали об интерактивном помощнике для самозанятых
Фото: Pixabay

Сервис «Интерактивный помощник» поможет сориентироваться в мерах поддержки, которые оказывают самозанятым жителям столицы власти города.

Сервис, разработанный ГБУ «Малый бизнес Москвы», размещен на сайте mbm.mos.ru.

— В прошлом году количество самозанятых в Москве выросло в 2,5 раза. Учитывая такую тенденцию, правительство Москвы будет внедрять новые меры поддержки для этой категории предпринимателей. Узнать о них и воспользоваться помощью от города можно с помощью сервиса «Интерактивный помощник», — рассказал глава городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, отметив, что с сентября 2020 года сервисом воспользовались более 10,8 тысячи раз.

Ознакомиться со всеми мерами поддержки самозанятые жители столицы могут, выбрав соответствующий статус в «Интерактивном помощнике».

Сервис содержит также блок «Обучение», где можно узнать о бесплатных встречах, онлайн-курсах и образовательных программах. Кроме того, «Интерактивный помощник» содержит информацию о льготной аренде и кредитах, возможности участия в госзакупках и других способах продвижения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, по словам руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, на 1 июня 2021 года в Москве зарегистрировали 628 тысяч самозанятых.

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