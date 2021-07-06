Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 6 и 7 июля

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В Крыму объявили штормовое предупреждение на 6 и 7 июля из-за сильных дождей, гроз и ветра. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в Крымском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

— Штормовое предупреждение по Крыму на 6–7 июля. Днем и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20–25 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что непогода продлится на полуострове до 7 июля. А уже на следующий день в регионе ожидается сухая и жаркая погода с температурой воздуха плюс 28–33 градуса.

Штормовое предупреждение ранее было объявлено в Крыму 4 и 5 июля. Тогда из-за непогоды в регионе эвакуировали более 160 человек, а более 50 частных домов оказались подтоплены. Из-за осадков также вышли из берегов две реки.

В середине июня в республике объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь там выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, спасатели эвакуировали людей. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один человек погиб.