Общественники Чертаново поддержали инициативу Романа Романенко

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Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко обсудил с общественными активистами юга Москвы предложение о возмещении 50% затрат родителей на занятие детей спортом.

Роман Романенко выступил с инициативой возмещать родителям с двумя и более детьми 50% расходов на занятия юных спортсменов в секциях и их поездки на соревнования.

Эта тема стала предметом обсуждения на встрече депутата с общественными активистами столичных районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

— В апреле Президент подписал закон о налоговом вычете на занятия фитнесом. Закон хороший и правильный, ведь движение и физкультура - это жизнь и здоровье. На мой взгляд, необходимо развивать и совершенствовать данный механизм в виде поддержки и детского спорта. Для семей, где растут два и более ребёнка, в современных условиях накладно водить детей в спортивные секции, ведь помимо довольно высокой ежемесячной платы за занятия, есть ещё расходы на экипировку и инвентарь. Мы должны помочь таким семьям, чтобы все дети имели равные возможности для занятий спортом, — отметил Роман Романенко.

Участники встречи поддержали необходимость реализации такой инициативы.

— Я сама в детстве много занималась спортом и понимаю, насколько необходима физическая активность каждому ребенку. Раньше все кружки и секции были бесплатными, я даже сама выбирала варианты и ходила на занятия без родителей. Теперь, к сожалению, без взрослых мало куда запишешься – нужны деньги.

Если ребёнок не один, на занятия спортом может уйти больше половины семейного бюджета. В нашем районе бесплатные секции конечно есть, но мест в них меньше, чем желающих. Герой России поднял важную проблему, его идея позволит приобщить к спорту сотни тысяч детей, — прокомментировала Ирина Кураш, директор ДК «Гармония».

— Меня не оставляет равнодушным деятельность Романенко, направленная на развитие спорта. Конечно, строительство площадок для занятий воркаутом, футболом, гимнастикой полезно для физического здоровья. Но не менее важно создание институциональной среды для развития массового спорта. Я считаю правильным системный подход Романа Юрьевича в этом вопросе, — добавил депутат Совета депутатов МО Чертаново Центральное Сергей Жабин.