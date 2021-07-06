Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на 6 июля

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Астрологи рекомендуют 6 июля, на убывающей Луне, завершить отложенные дела и сделать анализ прожитого. В этот день не стоит брать на себя лишнюю нагрузку и болтать попусту.

Овнам, которые много трудились в последнее время, было бы хорошо посетить врача или провести процедуру красоты и релакса. Наступил лучший момент, чтобы обратиться к здоровому образу жизни.

Тельцам предстоит борьба с ленью. Им важно отыскать компромисс между «хочется» и «нужно». Астрологи рекомендуют им не откладывать дела, с которыми можно разобраться в настоящий момент.

Для Близнецов 6 июля станет днем перемен. Важно не игнорировать знаки, поступающие извне. Вселенная может подсказать способ решения затянувшихся проблем.

Ракам следует отвлечься от работы и посвятить время семье. Хороший момент, чтобы попросить прощения у тех, кого когда-то обидели. Неожиданные встречи могут стать весьма полезными.

Львам специалисты рекомендуют провести расхламление. Эта касается не только уборки дома, но также головы и окружения. Настал момент, чтобы избавиться от токсичных людей и страшных мыслей.

Девам не нужно цепляться за мечты в страхе без них потерять себя. Эксперты советуют им не отметать заманчивые предложения, которые приготовил этот день.

Весы с этого дня вступили в новый период жизни, когда им важно работать изо всех сил. Это гарантированно не останется без щедрого вознаграждения.

Скорпионам в этот день следует проанализировать настоящее и составить план на будущее. Астрологи рекомендуют не делать резких движений, а в спорных ситуациях проявить сдержанность.

Стрельцов ждет эмоционально сложный день. Им нужно будет принимать серьезные решения. Эксперты предупреждают, что делать это нужно, хорошенько все обдумав.

Козерогов ждут необычные предложения и авантюры, на которые нужно смело соглашаться, преодолев нежелание перемен. Путешествие обещает принести множество интересных впечатлений.

Водолеям стоит задуматься, чего они хотят на самом деле, и приступить к поиску пути для достижения цели. В этот день важно не поддаваться на провокации.

Рыб ждут проблемы на работе, которые придется решать. Не стоит отчаиваться из-за множества дел, так как все они окажутся по плечу. Астрологи рекомендуют запастись терпением и проявить мудрость в назревающем конфликте, пишет Пятый канал.