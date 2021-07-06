Мясников развеял популярный миф о женских тренировках

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Телевизионный доктор Александр Мясников опроверг распространенное утверждение о том, что женщинам не стоит заниматься силовыми упражнениями.

— Как раз женщинам нужны, потому что это профилактика остеопороза. Как раз силовые, с гантельками, небольшие, для укрепления костей это необходимо, — завил врач в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, следует чередовать и разделять разные виды нагрузок: силовые, упражнения на растяжку и баланс, а также аэробные. Мясников напомнил о важности занятий спортом для здоровья и порекомендовал ввести физические упражнения в привычку.

Ранее тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин назвал норму шагов в день для поддержания здоровья. Он отметил, что минимальной нагрузкой, которая необходима для позвоночника, суставов и сердца, считаются пять тысяч шагов в день. По словам тренера, на это потребуется около 40 минут: по 20 минут утром и вечером.