«Лаборатория Двороведения» откроется в Музее Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Москвы приглашает жителей и гостей города в пространство выставки «Москва без окраин», где 13 июля откроется новый проект «Лаборатория Двороведения».

Цель «Лаборатории»: раскрыть богатство и многообразие эстетики и функционала столичного двора — от Капотни до Таганки и Кремля.

Экспозиция «Москва без окраин» посвящена истории, культуре и жителям разных районов города. Выставка рассказывает не только об историческом прошлом каждого района, но и представляет его современное состояние, собирает личные истории жителей района, обсуждает с ними проблемы его развития.

Первая выставка «Москвы без окраин» посвящена Таганке. Следующая расскажет о Капотне. Экспозиция меняется каждые три–четыре месяца. Для каждой выставки проекта кураторская группа изучает исторические материалы, подбирает предметы, фотографии и видеохронику, формирует подборку из книг и журналов, составляет маршруты по району и, главное, общается с местными жителями, которые делятся своими воспоминаниями и ценными артефактами.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.