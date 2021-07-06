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«Лаборатория Двороведения» откроется в Музее Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
«Лаборатория Двороведения» откроется в Музее Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Москвы приглашает жителей и гостей города в пространство выставки «Москва без окраин», где 13 июля откроется новый проект «Лаборатория Двороведения».

Цель «Лаборатории»: раскрыть богатство и многообразие эстетики и функционала столичного двора — от Капотни до Таганки и Кремля.

Экспозиция «Москва без окраин» посвящена истории, культуре и жителям разных районов города. Выставка рассказывает не только об историческом прошлом каждого района, но и представляет его современное состояние, собирает личные истории жителей района, обсуждает с ними проблемы его развития.

Первая выставка «Москвы без окраин» посвящена Таганке. Следующая расскажет о Капотне. Экспозиция меняется каждые три–четыре месяца. Для каждой выставки проекта кураторская группа изучает исторические материалы, подбирает предметы, фотографии и видеохронику, формирует подборку из книг и журналов, составляет маршруты по району и, главное, общается с местными жителями, которые делятся своими воспоминаниями и ценными артефактами.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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