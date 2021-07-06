Белорусский суд приговорил Бабарико к 14 годам колонии

Фото: facebook.com/vdbabariko

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-кандидата на пост президента республики Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает РИА Новости.

Банкир признан виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег. Кроме того, суд потребовал взыскать с него 57 тысяч долларов и запретил в течение пяти лет устраиваться на административно-хозяйственные должности. Приговор обжалованию не подлежит.

По информации белорусских правоохранительных органов, Виктор Бабарико возглавлял преступную группу, которая выводила деньги за границу. Он распределял роли внутри группировки, отвечал за финансовые вопросы. Вместе с тем мужчина свою вину не признал и показания давать не захотел. Адвокаты Виктора Бабарико считают обвинение политически мотивированным.

Ранее соратник Виктора Бабарико сообщил подробности встречи Александра Лукашенко с оппозицией в СИЗО.