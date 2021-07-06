Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Белорусский суд приговорил Бабарико к 14 годам колонии

Юлия Павлушова

В мире
Белорусский суд приговорил Бабарико к 14 годам колонии
Фото: facebook.com/vdbabariko

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-кандидата на пост президента республики Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает РИА Новости.

Банкир признан виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег. Кроме того, суд потребовал взыскать с него 57 тысяч долларов и запретил в течение пяти лет устраиваться на административно-хозяйственные должности. Приговор обжалованию не подлежит.

По информации белорусских правоохранительных органов, Виктор Бабарико возглавлял преступную группу, которая выводила деньги за границу. Он распределял роли внутри группировки, отвечал за финансовые вопросы. Вместе с тем мужчина свою вину не признал и показания давать не захотел. Адвокаты Виктора Бабарико считают обвинение политически мотивированным.

Ранее соратник Виктора Бабарико сообщил подробности встречи Александра Лукашенко с оппозицией в СИЗО.

Читайте также:
приговорисправительные колонииБелоруссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Все мнения
О проекте