Лучше сделать два укола, чем оказаться в больнице 

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ситуация с ковидом остается сложной. Каждый день в столице заболевание выявляют более чем у шести тысяч жителей. Около двух тысяч госпитализируют. Виной во многом новые индийские штаммы вируса — «Дельта» и «Дельта плюс». Симптомы больше напоминают простуду, нежели коронавирус.

В начале июня с такой проблемой столкнулась москвичка Светлана Городовая (на фото), вернувшись из путешествия.

— Все начиналось как обычная простуда. Температура 37, боль в горле, заложенность носа. Я по жизни плохо чувствую запахи, поэтому не сразу поняла, что они пропали, — вспоминает Светлана. — Но на следующий день температура подскочила до 39, я решила сдать тест на ковид. Он оказался положительным. Несколько дней температура не спадала, дышать становилось тяжелее.

А от слабости девушка даже не могла взять телефон и вызвать скорую. Когда врачи увидели ее состояние, сразу же госпитализировали. КТ показала поражение легких около 30 процентов.

— Я видела людей, которые лежали под аппаратом ИВЛ. Они рассказывали, что не надеялись выйти из реанимации живыми. И даже толком не помнят, как там лежали. Мне же оставалось сказать спасибо, что у меня было заболевание средней тяжести. Не представляю, когда восстановлюсь и произойдет ли это — говорит Светлана.

Она не отрицает, что виной всему то, что вовремя не сделала прививку. Разъезды по работе, заботы помешали ей дойти до ближайшей поликлиники.

— Сказала вакцинироваться всем своим родным! Они видели, как я мучаюсь, и уже сделали прививки. Поверьте, лучше день полежать с температурой дома, чем несколько недель провести в больнице, — уверяет Светлана.