Как ищут потерявшихся в лесу грибников

09_04_2018 ДОЛГОПРУДНЫЙ СОБИРАНИЕ ГРИБОВ_ГРИГОРОВ / Фото: Гавриил Григоров, «Вечерняя Москва»

Вертолеты ВК-117 и КА-32, гидроциклы, вездеходы, беспилотные летательные аппараты... Все это можно было увидеть на тренировке по поиску и спасению людей, прошедшей 29 июня в деревне Зыбино поселения Кленовское.

На мероприятии, организованном столичным Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при поддержке Информационного центра правительства Москвы, собрались подразделения, занимающиеся спасением людей во всех стихиях — с воздуха, на воде, на земле, в огне. Присутствовал там и добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Продемонстрировав свои навыки в различных ситуациях — от спасения заблудившегося ребенка до эвакуации парашютиста, которого порывы ветра унесли в лесной массив, участники поделились рекомендациями, как не заблудиться и как себя вести, если это случилось.

— В 2021 году мы получили уже семь тысяч заявок на поиск пропавших людей, — сказал координатор ДПСО «Лиза Алерт» Виктор Дулин. — Пропадают пожилые, дети чаще всего. Многие — в Новой Москве, где много лесов. Если это случилось с вашим близким, важно подать заявку как можно оперативнее. А тех, кто ходит в лес за грибами, ягодами, мы призываем носить яркую одежду — так вас проще будет найти, чем в камуфляже. Важно брать с собой заряженный телефон, говорить родным, куда и на какое время вы ушли. Если потерялись, не забредайте далеко. Выйдите на открытое пространство, разведите костер, если есть возможность, сообщите, что заблудились.

Как говорит заместитель руководителя департамента Андрей Иванов, на поиске задействуются разные виды служб. Помимо спасателей, привлекаются медики, полиция, волонтеры.

— Эффективно работают в том числе кинологические группы Пожарно-спа сательного центра, — отмечает Андрей Иванов. — Специалисты Московского авиационного центра применяют не только малую авиацию, но и среднего класса. Специалисты подразделений отлично подготовлены. В спасательных работах мы используем новейшую технику.