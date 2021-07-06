Московские врачи вылечили от COVID-19 6019 пациентов за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 6019 пациентов за последние 24 часа. Об этом во вторник, 6 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии от COVID-19 в столице вылечились 1 194 207 горожан.

Фото: Оперштаб

За последние сутки медики также выявили 5498 новых случаев заболевания. Госпитализированы 1598 человек, 114 москвичей скончались. Еще 659 граждан находятся на ИВЛ.

Ранее депздрав сообщил о постоянном отслеживании количества вакцины от COVID-19 в Москве. Кроме того, из 119 поликлиник в 115 можно оформить запись на процедуру вакцинации в ближайшие три дня. Еще в четырех медицинских учреждениях запись доступна на четыре ближайших и последующие дни.