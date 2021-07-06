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Три человека погибли в результате подтоплений на Кубани

Юлия Павлушова

Происшествия
Три человека погибли в результате подтоплений на Кубани
Фото: moscow-live

Три человека погибли в ходе разгула стихии на территории Кубани. Информация еще о двух жертвах проверяется. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ведомство организовало проверку по данному факту. Умерли жители Туапсинского района. Уточняется, что в селе Горском в своем доме погиб 71-летний житель. А в селе Дефановка поток воды с обочины смыл в канаву автомобиль с целой семьей. В результате погиб ребенок 2007 года рождения и его мать.

Прокуратура также проверяет данные о гибели еще одного взрослого и ребенка. На место происшествия отправился исполняющий обязанности прокурора Кубани Павел Гвоздев, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в шести муниципалитетах Краснодарского края ввели режим ЧС. К утру оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, было эвакуировано 136 человек.

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