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Две полосы перекрыли в Лефортовском тоннеле из-за ДТП

Илья Ашуров

Происшествия
Две полосы перекрыли в Лефортовском тоннеле из-за ДТП
Фото: Moscow-Live
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП перекрыли две полосы движения. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Перекрыты левая и средняя полосы. Движение затруднено на 1,5 километра, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Две полосы перекрыли в Лефортовском тоннеле из-за ДТПФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на 9-м километре МКАД, в результате которого пострадали два человека.

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