Число жертв COVID-19 в мире превысило четыре миллиона

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Количество людей, умерших от COVID-19 в мире, превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные во вторник, 6 июля.

За весь период пандемии в мире зафиксировали 4 006 856 летальных исходов из-за осложнений, вызванных инфекцией. Обнаружили коронавирус свыше чем у 184,2 миллиона человек.

Летальность COVID-19 составляет 2,16 процента. Этот показатель не поднимается выше трех процентов более полугода.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 605,6 тысячи. Это около 1,8 процента от заразившихся в стране.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса. Более 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.