Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число жертв COVID-19 в мире превысило четыре миллиона

Юлия Павлушова

В мире
Число жертв COVID-19 в мире превысило четыре миллиона
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Количество людей, умерших от COVID-19 в мире, превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные во вторник, 6 июля.

За весь период пандемии в мире зафиксировали 4 006 856 летальных исходов из-за осложнений, вызванных инфекцией. Обнаружили коронавирус свыше чем у 184,2 миллиона человек.

Летальность COVID-19 составляет 2,16 процента. Этот показатель не поднимается выше трех процентов более полугода.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 605,6 тысячи. Это около 1,8 процента от заразившихся в стране.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса. Более 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Читайте также:
коронавирусболезньсмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте