Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП с двумя машинами
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий
В Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы восстановили движение после ДТП. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее из-за столкновения двух автомобилей в тоннеле были перекрыты две полосы движения. Из-за этого образовался затор на 1,5 километра.