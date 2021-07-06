Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП с двумя машинами

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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы восстановили движение после ДТП. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее из-за столкновения двух автомобилей в тоннеле были перекрыты две полосы движения. Из-за этого образовался затор на 1,5 километра.