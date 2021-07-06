Власти Камчатского края окажут помощь семьям погибших при крушении Ан-26
Семьи пассажиров, погибших при крушении самолета Ан-26 неподалеку от поселка Палана, получат финансовую поддержку. Помощь им окажут власти Камчатского края, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
– Готовим меры поддержки — выплаты краевые для пострадавших, — подчеркнул губернатор.
Владимир Солодов уточнил, что при подтверждении гибели пассажира его близким окажут всю необходимую помощь, пишет ТАСС.
Напомним, первые сообщения о крушении самолета на Дальнем Востоке появились утром во вторник, 6 июля. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рейс вылетел 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должен был приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск).
На борту находилось 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.
Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки.
Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Позже МЧС опубликовало видео со спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.
Всю имеющуюся на данный момент информацию о случившейся катастрофе читайте в материале «Вечерней Москвы».