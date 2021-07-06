Трехлетнего ребенка ударило током у водоема Серебряная чаша в Подмосковье

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водоем Серебряная чаша Карта всех событий

Прокуроры выясняют обстоятельства получения малолетним электротравмы в Новой Москве. Об этом во вторник, 6 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, 5 июля трехлетний мальчик получил электротравму у водоема Серебряная чаша в поселке Первомайское.

— Со слов матери, мальчик подошел к электрощиту и получил удар током. Ребенок госпитализирован, — сообщила Нефедова.

Она добавила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок.

Ранее ВМ сообщала, что столичная прокуратура начала проверку после обрыва качелей на детской площадке в центре столицы, где пострадал ребенок. Из-за обрыва креплений качелей 10-летняя девочка получила травмы головы и была доставлена в одну из столичных больниц.