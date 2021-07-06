Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трехлетнего ребенка ударило током у водоема Серебряная чаша в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Трехлетнего ребенка ударило током у водоема Серебряная чаша в Подмосковье
Фото: Pixabay
водоем Серебряная чашаКарта всех событий

Прокуроры выясняют обстоятельства получения малолетним электротравмы в Новой Москве. Об этом во вторник, 6 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, 5 июля трехлетний мальчик получил электротравму у водоема Серебряная чаша в поселке Первомайское.

— Со слов матери, мальчик подошел к электрощиту и получил удар током. Ребенок госпитализирован, — сообщила Нефедова.

Она добавила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок.

Ранее ВМ сообщала, что столичная прокуратура начала проверку после обрыва качелей на детской площадке в центре столицы, где пострадал ребенок. Из-за обрыва креплений качелей 10-летняя девочка получила травмы головы и была доставлена в одну из столичных больниц.

удар токомМосковская прокуратурапострадавший ребенок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте