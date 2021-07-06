Андрей Бочкарев сообщил, что более 15 тысяч человек посмотрели выставку на МУФ

Фото: stroi.mos.ru

Более 15 тысяч человек очно и онлайн посетили выставочное пространство Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 6 июля.

— На выставке, которая проходила в рамках Московского урбанистического форума, было представлено шесть крупных стендов по ключевым направлениям развития Москвы, а также 11 стендов партнеров, — рассказал заммэра.

Для работы выставки в онлайн-формате на сайте МУФ создали два канала вещания с потоковым видео, добавил Бочкарев. Около 1,3 тысячи людей посетили выставку на площадке форума, а более 14 тысяч пользователей увидели ее через каналы вещания.

Ранее Бочкарев сообщил, что более 100 тысяч зрителей посмотрели онлайн-трансляции мероприятий МУФ.

Итоги МУФ подвели на заседании президиума правительства города под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Подключение спикеров в режиме телемоста было обусловлено ситуацией с коронавирусом, но это позволило привлечь рекордное число участников дискуссий — 480, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.

Форум прошел под названием «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Его мероприятия были посвящены обсуждению глобальных вызовов, стоящих перед мегаполисами, освещению проектов городских трансформаций в городах мира за последние десять лет, а также прогнозированию новых потенциальных вызовов и проектов будущего.