Новый сервис в Подмосковье поможет прикрепиться к поликлинике за полчаса

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Новый сервис автоматической обработки заявлений на прикрепление к поликлинике внедрили в Московской области. Теперь это можно сделать в течение получаса. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Для прикрепления гражданину будет достаточно отправить заявку через региональный портал госуслуг.

— Мы сделали сервис прикрепления еще проще. Достаточно оставить заявку, а робот обработает ее в автоматическом режиме, — рассказала зампред правительства региона, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, в день отправления заявки гражданин уже сможет записаться к врачу. Раньше аналогичная процедура занимала около суток.

Записаться на прием в поликлинику в Московской области можно по номеру 122, через портал госуслуг, а также непосредственно в самом медицинском учреждении, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что у москвичей появилась возможность записаться на прием к нотариусу онлайн.

Новый сервис появился на портале mos.ru. Благодаря этому жители столицы смогут заранее записываться к нотариусу, выбрав подходящие дату и время приема. На данный момент в рамках пилотного запуска проекта свои услуги предоставляют 20 специалистов, но в дальнейшем их число увеличится.