Дом на 80 квартир по программе реновации построили на Краснодонской улице

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Россия, Москва, Краснодонская улица, 46к1 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации построили в Люблине. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание располагается по адресу Краснодонская улица, владение 46/1. Переселение начнется уже в 2021 году.

Дом с подземной парковкой состоит из одной секции. Внешняя отделка здания выполнена из керамогранитной плитки и металокассет. Снаружи дома также закреплены корзины для кондиционеров.

Новостройка рассчитана на 80 квартир. Из них 13 — однокомнатные, 54 — двухкомнатные и 13 — трехкомнатные.

На первом этаже размещены нежилые помещения. Там можно найти помещение консьержа, комнату для хранения уборочного инвентаря, а также почтовые ящики.

Здание оснастили лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 кг.

Придомовая территория объекта была благоустроена: там появились детская и спортивная площадки и места для отдыха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала, что переселение по программе реновации жилищного фонда Москвы началось в районе Солнцево. Так, на стартовую площадку на улице Щорса, дом 15, начинают переселяться 180 семей из домов 1, 3 и 5 в Боровском проезде. Это первое переселение в рамках программы в этом районе.