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Мужчину будут судить спустя 23 года за изнасилование школьницы

Юлия Павлушова

Происшествия
Мужчину будут судить спустя 23 года за изнасилование школьницы
Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ по Москве расследует уголовное дело в отношении В. Рязанцева, который обвиняется в изнасиловании с угрозой убийством. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел ночью 26 июля 1998 года в 3-м микрорайоне Зеленограда. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, угрожая ей ножом. После этого преступник скрылся.

Спустя 23 года подозреваемого задержали с помощью базы данных ДНК-учета.

По словам Ивановой, мужчина полностью признал свою вину.

Она также отметила, что следствие проверяет причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям, совершенным на территории столичного региона.

Ранее «ВМ» сообщала, что следствие ходатайствует об аресте 28-летнего мужчины, который подозревается в избиении и изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы.

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