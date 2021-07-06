Минздрав перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19

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Вакцинироваться от коронавируса нельзя людям с тяжелыми аллергическими реакциями, обострениями хронических заболеваний, а также несовершеннолетним гражданам. Об этом во вторник, 6 июля, рассказала главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

По ее словам, делать прививку от COVID-19 противопоказано в период грудного вскармливания. Ограничения на вакцинацию также распространяются на аллергиков, которые сталкивались с отеком Квинке на ранее введенные прививки.

Драпкина пояснила, что у людей с хроническими заболеваниями учитываются обострения, а не ремиссии.

— Если это сахарный диабет, то, безусловно, этого пациента в первую очередь надо вакцинировать, чтобы защитить от тяжелого течения COVID-19, — отметила специалист.

Кроме того, вакцинироваться от коронавируса нельзя людям с температурой, так как их иммунитет будет ослаблен, а эффективность прививки — снижена, добавила Драпкина.

Ранее новые рекомендации для беременных появились в инструкции «Спутника V». В документе отмечается, что при исследовании репродуктивной токсичности вакцины с участием животных не было выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, эмбриофетальное развитие и пренатальное развитие.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам главы государства, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.