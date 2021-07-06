Скончался 74-летний вокалист группы Uriah Heep Джон Лоутон

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Вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщили во вторник, 6 июля, в Twitter-аккаунте группы.

Коллектив группы пояснил, что музыкант ушел из жизни 29 июня. Причина смерти Лоутона не уточняется.

— С глубоким сожалением мы делимся тяжелой и печальной новостью о внезапной и совершенно неожиданной смерти Джона Лоутона 29 июня 2021 года, — говорится в сообщении.

Представители рок-группы добавили, что им будет очень не хватать Лоутона. Церемонию прощания с музыкантом сделают закрытой по просьбе покойного.

Британскую рок-группу Uriah Heep создали в 1969 году. Джон Лоутон стал ее вокалистом в 1976 году, когда коллектив начал получать мировую известность. При участии Лоутона Uriah Heep записала четыре альбома.