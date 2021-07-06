Дом по реновации на севере Москвы введут в эксплуатацию в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Смольная улица Карта всех событий

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в этом году на севере Москвы, для жителей подготовлено 165 квартир. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 6 июля.

— В настоящее время завершаются монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы. Ведется благоустройство территории, — рассказал глава ведомства.

Дом на Смольной улице будет состоять из двух секций, его также оборудуют подземной парковкой. Отделка фасада будет выполнена при помощи навесных трехслойных наружных стеновых панелей, облицованных кирпичом. Квартиры будут сдаваться с готовой отделкой по стандартам программы реновации.

На первом этаже разместят кафе, салоны красоты, магазины, а также кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части появятся зоны для хранения колясок и комната консьержа.

Вход в дом организуют по безбарьерному принципу, что позволит мамам с колясками и маломобильным людям попасть в подъезд без посторонней помощи. На территории рядом с новостройкой сделают спортивную и детскую площадки, высадят деревья, а также разобьют газоны, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.