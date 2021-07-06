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Врач назвал страну, которая станет «рассадником» коронавируса

Анастасия Волоснова

Общество
Врач назвал страну, которая станет «рассадником» коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Великобритания может стать «рассадником» новых мутаций коронавирусной инфекции. Об этом рассказал во вторник, 6 июля, доктор Хилари Джонс.

По его словам, в стране слишком полагаются на вакцинацию граждан, несмотря на то что для борьбы с коронавирусом нужны и другие меры.

— У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса, — сообщил врач.

Он подчеркнул, что вакцинация помогла снизить число тяжелых случаев коронавируса. При этом в настоящее время в Великобритании идет распространение индийского штамма COVID-19.

Джонс отметил, что в ближайшее время в стране будут фиксировать по 50 тысяч новых пациентов с коронавирусом, из-за чего последний будет быстро мутировать, пишет News.ru.

Ранее ученые обнаружили три новых варианта бразильского штамма COVID-19 «гамма». Новые мутации могут оказаться более устойчивыми, чем исходный вариант штамма «гамма». При этом один из подвидов бразильской мутации похож на индийский штамм, который в настоящее время распространился по всему миру.

Напомним, один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Ранее врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

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