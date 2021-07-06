В интернате для детей-инвалидов в Волгограде произошла вспышка коронавируса

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Вспышка COVID-19 произошла в Волгоградском областном реабилитационном центре «Доверие», где временно проживают дети-инвалиды, 13 детей находятся в больнице, в учреждении ввели карантин. Об во вторник, 6 июля, сообщили в региональной администрации.

17 июня в центр «Доверие» поступили двое детей — один из больницы после длительного лечения по основному заболеванию, второй из дома. Через три дня у них поднялась температура, один из них был госпитализирован.

Дети, которые контактировали с заболевшими, были направлены в больницу. Персонал центра сдал анализы на коронавирус. Инфекцию выявили у десяти сотрудников, их отстранили от работы, заболевание они переносят в легкой форме.

Уточняется, что в настоящее время 13 воспитанников находятся в больнице, у девяти из них получен положительный результат тестирования на COVID-19. Состояние здоровья всех детей удовлетворительное, они идут на поправку. Один ребенок уже выписан и вернулся в учреждение.

На время карантина родителям запрещено забирать детей домой, с ними они могут общаться только дистанционно, передает РИА Новости.

Ранее заслуженный врач России озвучил единственный способ борьбы с COVID-19. Ежедневный рост заболеваемости COVID-19 фиксируют специалисты в Московской области, а также в других регионах страны.