Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В интернате для детей-инвалидов в Волгограде произошла вспышка коронавируса

Юлия Курганова

Общество
В интернате для детей-инвалидов в Волгограде произошла вспышка коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Вспышка COVID-19 произошла в Волгоградском областном реабилитационном центре «Доверие», где временно проживают дети-инвалиды, 13 детей находятся в больнице, в учреждении ввели карантин. Об во вторник, 6 июля, сообщили в региональной администрации.

17 июня в центр «Доверие» поступили двое детей — один из больницы после длительного лечения по основному заболеванию, второй из дома. Через три дня у них поднялась температура, один из них был госпитализирован.

Дети, которые контактировали с заболевшими, были направлены в больницу. Персонал центра сдал анализы на коронавирус. Инфекцию выявили у десяти сотрудников, их отстранили от работы, заболевание они переносят в легкой форме.

Уточняется, что в настоящее время 13 воспитанников находятся в больнице, у девяти из них получен положительный результат тестирования на COVID-19. Состояние здоровья всех детей удовлетворительное, они идут на поправку. Один ребенок уже выписан и вернулся в учреждение.

На время карантина родителям запрещено забирать детей домой, с ними они могут общаться только дистанционно, передает РИА Новости.

Ранее заслуженный врач России озвучил единственный способ борьбы с COVID-19. Ежедневный рост заболеваемости COVID-19 фиксируют специалисты в Московской области, а также в других регионах страны.

Читайте также:
коронавирусВолгограддети-инвалиды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте