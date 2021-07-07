«Газель» опрокинулась на 104-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 104-й километр Карта всех событий
Автомобиль «Газель» опрокинулся на проезжей части. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», инцидент произошел на 104-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД).
— Пострадавших нет, — отметил собеседник издания.
Подробности произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в аварии на 9-м километре МКАД.
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