Исследователи создали «калькулятор смерти» для пожилых людей

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Исследователи из Канады создали «калькулятор смерти». Он помогает понять меняющие потребности пожилых людей в уходе по мере того, как они стареют, также аппарат дает прогноз об окончании их жизненного пути.

Разработку назвали Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT), что переводится как «Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе». Она предсказывает смерть в течение полугода, инструмент основан на данных более чем 491 тысячи пожилых людей, которые пользовались услугами по уходу на дому с 2007 по 2013 год.

— Калькулятор RESPECT позволяет семьям и их близким планировать. Например, это может помочь детям спланировать, когда взять отпуск, чтобы побыть с родителем, или решить, когда отправиться в последний семейный отпуск вместе, — отметила одна из авторов исследования, доктор Эми Хсу.

Ученые установили, что снижение способности человека выполнять повседневные действия, такие как соблюдение гигиены, пользование туалетом и передвижение, являются более сильными сигналами о скорой смерти, чем болезни, которые имеются у человека.

Доктор Питер Танусепутро, врач-ученый из больницы Оттавы отметил, что калькулятор позволит определить необходимость паллиативного лечения и улучшения качества жизни пациента. Его могут использовать в системе здравоохранения и помощи на дому, сообщается в издании Canadian Medical Association Journal.

Ранее ученые рассказали, как компенсировать негативное влияние недосыпа на здоровье. Физические нагрузки способны компенсировать отрицательное воздействие плохого сна, а также его недостатка.