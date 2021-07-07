Синоптики сообщили о жаркой и сухой погоде в Москве 7 июля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В среду, 7 июля, антициклон удержит в столичном регионе жаркую и сухую погоду. Ожидается небольшая облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 27-29 градусов. В Подмосковье температура ожидается 24-29 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичный регион снова возвращается жара. Атмосферное давление высокое, содержание кислорода в дневные часы ниже климатической нормы на 10 единиц, ультрафиолетовый индекс днем повышенный.

У метеочувствительных людей при наличии хронических болезней, возрастных изменений, ослабленных после перенесенных в недавнем прошлом острых заболеваний, изменение любого метеопараметра может вызвать дискомфорт, ухудшение общего состояния, а иногда и серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой, нервнойсистемы, органов дыхания, психологического статуса. В летнюю жару резко возрастает нагрузка на сердце и сосуды, снижается активность и повышается утомляемость, появляются резкие перепады настроения, внезапные головные боли и головокружение, аритмия, «скачки» артериального давления.

Необходимо как можно меньше времени проводить на улице, особенно избегать прямых солнечных лучей, снизить физическую активность и пить больше воды. Снять усталость и тревожность помогут растительные седативные средства, строгое выполнение рекомендаций лечащего врача.

Ранее синоптик предупредил москвичей о высоких ночных температурах. Она достигнет плюс 17-24 градусов, что может вызвать тепловой стресс для организма, потому что отдыха от жары не будет в течение суток.