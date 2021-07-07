Объем нематериальных активов резидентов ОЭЗ вырос почти на миллиард рублей за 2020 год
Стоимость нематериальных активов резидентов ОЭЗ по итогам 2020 года составила около девяти миллиардов рублей. Это почти на один миллиард рублей больше, чем в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Нематериальные активы организаций — это объекты интеллектуальной собственности. К ним относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Официальная регистрация интеллектуальной собственности позволяет защитить инновационную идею и зафиксировать положение компании на рынке в качестве владельца уникальной технологии, имеющей на это документальное подтверждение.
— Увеличение объема нематериальных активов резидентов ОЭЗ связано с активизацией работы по оформлению прав на созданную ими интеллектуальную собственность. В 2020 году 13 высокотехнологичных компаний столичной особой экономической зоны получили свыше 40 официальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе изобретения, полезные модели, ноу-хау, — пояснил Владимир Ефимов.
Большая часть из них приходится на сферу микроэлектроники и IT-индустрии, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
— Микроэлектроника и программное обеспечение стали основными сферами получения патентов резидентами. Наряду с этим резиденты ОЭЗ запатентовали разработки в сфере лазерных технологий и рентгеновского досмотрового оборудования, средства для реабилитации инвалидов, ряд новых наименований лекарственных препаратов и видов медтехники, — пояснил Александр Прохоров.
Компании, локализованные в особой экономической зоне столицы в статусе резидентов, получают доступ к налоговым преференциям и сервисной поддержке бизнеса. Сэкономленные средства они стремятся вкладывать в создание новых разработок, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.
— Объем нематериальных активов предприятий, способных в будущем стать основой для развития реального производства, постоянно растет. В настоящее время резиденты ОЭЗ уже выражают заинтересованность в проведении независимой оценки их нематериальных активов, чтобы использовать в качестве залога при получении банковских займов на модернизацию и расширение производства, — отметил он.
СПРАВКА «ВМ»
Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять платформ общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде — «Алабушево», «Микрон», МИЭТ и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.