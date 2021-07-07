Объем нематериальных активов резидентов ОЭЗ вырос почти на миллиард рублей за 2020 год

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Стоимость нематериальных активов резидентов ОЭЗ по итогам 2020 года составила около девяти миллиардов рублей. Это почти на один миллиард рублей больше, чем в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Нематериальные активы организаций — это объекты интеллектуальной собственности. К ним относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Официальная регистрация интеллектуальной собственности позволяет защитить инновационную идею и зафиксировать положение компании на рынке в качестве владельца уникальной технологии, имеющей на это документальное подтверждение.

— Увеличение объема нематериальных активов резидентов ОЭЗ связано с активизацией работы по оформлению прав на созданную ими интеллектуальную собственность. В 2020 году 13 высокотехнологичных компаний столичной особой экономической зоны получили свыше 40 официальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе изобретения, полезные модели, ноу-хау, — пояснил Владимир Ефимов.

Большая часть из них приходится на сферу микроэлектроники и IT-индустрии, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— Микроэлектроника и программное обеспечение стали основными сферами получения патентов резидентами. Наряду с этим резиденты ОЭЗ запатентовали разработки в сфере лазерных технологий и рентгеновского досмотрового оборудования, средства для реабилитации инвалидов, ряд новых наименований лекарственных препаратов и видов медтехники, — пояснил Александр Прохоров.

Компании, локализованные в особой экономической зоне столицы в статусе резидентов, получают доступ к налоговым преференциям и сервисной поддержке бизнеса. Сэкономленные средства они стремятся вкладывать в создание новых разработок, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

— Объем нематериальных активов предприятий, способных в будущем стать основой для развития реального производства, постоянно растет. В настоящее время резиденты ОЭЗ уже выражают заинтересованность в проведении независимой оценки их нематериальных активов, чтобы использовать в качестве залога при получении банковских займов на модернизацию и расширение производства, — отметил он.

СПРАВКА «ВМ»

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять платформ общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде — «Алабушево», «Микрон», МИЭТ и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.