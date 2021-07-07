Имена еще пяти победителей розыгрыша автомобилей объявят в Москве

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Вечером в среду, 7 июля, станут известны имена еще пяти победителей розыгрыша автомобилей, который проводится среди вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей столицы.

Их объявят в 19:10 в прямом эфире телеканала «Москва 24». Победители розыгрыша будут выбраны среди тех, кто привился первым компонентом вакцины на прошлой неделе. Тем, чьи имена будут названы, после эфира позвонят организаторы с номера телефона +7 (495) 870-36-00 и расскажут, как они смогут забрать приз.

Следующий розыгрыш проведут 14 июля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24». Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему остается здоровье.

Проверить выигрыш можно с помощью специального сервиса на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.