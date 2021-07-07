«Схватили сумки и побежали»: очевидцы рассказали об обстановке у захваченного банка в Тюмени

Фото: Telegram / Baza

Очевидцы рассказали «Вечерней Москве», что происходило в среду, 7 июля, во время захвата неизвестным мужчиной одного из отделений банка в Тюмени.

По словам Марии Гусаковой, которая работает через дорогу от места событий, они услышали звуки сирены. Тогда они вышли на улицу, чтобы посмотреть, что случилось.

— Дорогу с двух сторон перекрыли, потом сообщили, чтобы мы покинули здание. Схватили сумки и побежали, — рассказала собеседница «ВМ».

Он добавила, что на выходе из здания их встретил полицейский, который попросил уйти как можно дальше. Позже девушка с коллегами сидела в соседних дворах в ожидании дальнейших указаний.Очевидица также отметила слаженную работу полиции.

Еще одна девушка, чья мама живет рядом с местом событий, рассказала, что сотрудники правоохранительных органов в целях безопасности спрятали жильцов от окон. На место происшествия также приехал мэр Тюмени. Что именно было нужно террористу, установлено не было.

Напомним, неизвестный мужчина захватил отделение банка в Тюмени. Инцидент произошел по адресу улица Червишевский тракт. Мужчина вошел в помещение банка с сумкой и сообщил, что в ней лежит опасный предмет. Злоумышленник потребовал отдать ему все денежные средства из банка. В банке находились двое сотрудников. В течение часа захватчика задержали.