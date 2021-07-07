Доктор Румянцев призвал россиян внимательнее относиться к своему здоровью

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Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев назвал тревожной статистику Роспотребнадзора, согласно которой почти половина населения России ведет нездоровый образ жизни, и призвал россиян внимательнее относиться к своему здоровью.

По данным Роспотребнадзора, около 64,9 миллиона человек, или 45,5 процента населения, в субъектах Российской Федерации подвержено воздействию факторов нездорового образа жизни, таких как несбалансированное питание, употребление алкоголя и курение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

— Цифры, которые приводит Роспотребнадзор, вызывают тревогу. Дело в том, что если человек не будет сам заботиться о своем здоровье, не помогут никакие улучшения системы здравоохранения: модернизация медучреждений, повышение квалификации врачей, расширение обследований по ОМС, доступная диспансеризация, — считает доктор Румянцев.

По его мнению, многие проблемы, вызванные негативными привычками, гораздо проще предотвратить, чем лечить. Гражданам следует внимательнее отнестись к своему здоровью: постараться отказаться от жирной и соленой пищи, минимизировать употребление спиртных напитков и бросить курить.

— Со своей стороны мы постараемся создать все необходимые условия для развития качественной медицинской помощи, — сказал Румянцев.

Ранее Румянцев выступил с предложением увеличить федеральный бюджет на здравоохранение в два раза: с 3,8 процента до 7,7 процента от ВВП. По его мнению, эти деньги необходимо направить на технологическое обновление, укрепление кадрового потенциала, бесплатное лекарственное обеспечение, развитие медицинской науки.