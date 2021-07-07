СМИ: Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Киеве

Фото: МВД

Мужчина открыл огонь по полицейским в Киеве. Об этом в среду, 7 июля, сообщает телеканал «Магнолия ТВ».

Инцидент произошел на Голосеевском проспекте. Из прямого эфира следует, что в настоящее время на месте событий находится много сотрудников полиции, территория оцеплена.

Предварительно сообщается, что на стрельбу мужчину спровоцировало судебное решение. У него якобы хотели отобрать квартиру. Злоумышленник позвонил в правоохранительные органы, заявил, что есть угроза его жизни и открыл стрельбу из окна.

Стрелявшего пока не задержали. Движение в одну сторону по проспекту приостановлено.

В результате инцидента один полицейским был ранен в руку, еще одному гражданскому попали в лицо. Оба пострадавших были госпитализированы.