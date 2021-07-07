Московские врачи вылечили от коронавируса 6488 пациентов за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 6488 пациентов за последние 24 часа. Об этом в среду, 7 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице COVID-19 вылечились 1 200 695 горожан.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве выявили 5621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализирован 1601 человек, скончались от заболевания 104 москвича. В настоящее время на ИВЛ находится 661 человек.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 находится на очень опасной стадии.

Напомним, симптомы индийского штамма коронавируса стали похожи на внешнее проявление сильной простуды.