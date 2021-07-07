Три столичных музея ввели систему QR-кодов

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Три музея Москвы, включая усадьбу Царицыно, с 7 июля ввели систему QR-кодов. Об этом сообщается на сайтах учреждений.

— «Царицыно» становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн, — говорится на сайте музея-заповедника.

Кроме того, QR-коды потребуются для посещения дворца и павильонов музея-усадьбы «Кусково» и Музея космонавтики.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве начали запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.