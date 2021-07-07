ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* в Уфе, Пензе и Челябинске. Об этом в среду, 7 июля, пишет РИА Новости.
— Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона, — говорится в сообщении.
Согласно данным ФСБ, задержанные распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды мусульман и трудовых мигрантов.
Дома у террористов были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы.
По данному факту был возбужден ряд уголовных дел.
Ранее ФСБ задержала главаря татарстанского звена группировки «Хизб ут-Тахрир»*. Он вербовал мусульман в ряды террористов и распространял воинствующую исламскую идеологию.
*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.