ФСБ ликвидировала четыре ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске

Фото: Пресс-служба ФСБ Москвы и Московской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* в Уфе, Пензе и Челябинске. Об этом в среду, 7 июля, пишет РИА Новости.

— Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона, — говорится в сообщении.

Согласно данным ФСБ, задержанные распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды мусульман и трудовых мигрантов.

Дома у террористов были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы.

По данному факту был возбужден ряд уголовных дел.

Ранее ФСБ задержала главаря татарстанского звена группировки «Хизб ут-Тахрир»*. Он вербовал мусульман в ряды террористов и распространял воинствующую исламскую идеологию.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.