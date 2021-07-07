Дмитрий Саблин: Запуск образовательного комплекса «Формула» защищает интересы жителей ТиНАО

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получил образовательный центр «Формула» в Сосенском поселении Новой Москвы, готовность которого к сдаче вместе с мэром Сергеем Собяниным недавно проверял депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин.

По словам парламентария, запуск «Формулы» — это огромная победа для всего Сосенского. Возглавляемой депутатом рабочей группе «Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры» удалось отстоять интересы жителей, реализовать решения по ускорению строительства этого и других объектов.

30 июня «Формулу» посетили Сергей Собянин, Дмитрий Саблин и представители местной власти.

— Защищая интересы жителей округа, мы делаем его центром знаковых проектов, создаем самую современную, самую комфортную и качественную среду для жизни людей. Благодаря этой работе Новая Москва сохраняет лидерство как территория опережающего развития качества жизни и комфортной среды — развития, ориентированного на внимание к интересам людей, — сказал Дмитрий Саблин.

Образовательный центр «Формула» включает школу на 550 учеников и детский сад на 150 воспитанников. Там созданы все условия для обучения и развития способностей, а при строительстве здания применялись самые современные технологии.