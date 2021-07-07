Инструктор по выживанию перечислил риски купания в море в период дождей

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В период непогоды купание в море становится опасным: возрастают риски получить травму, попасть под удар молнии, отравиться или простудиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин.

Прежде всего нахождение в море во время дождя опасно из-за загрязнения воды, заметил специалист. По его словам, наводненные реки выносят туда много мусора.

— При повышенной воде реки выносят в море большое количество мусора и обломков. Оно становится непрозрачным. Все эти объекты остаются на береговой полосе. Не всегда видно, что именно плавает в грязной воде. Человек может зацепиться за веревки или коряги, которые выносят реки, — предупредил Алешкин.

Также в морскую воду зачастую попадают канализационные отходы, напомнил эксперт. По его словам, этот фактор в разы повышает риск получить инфекционное отравление.

Еще одна опасность, подстерегающая желающих искупаться в неспокойном море, — удар молнии, — рассказал Алешкин.

— Если ливни и дожди сопровождаются грозами, есть вероятность, что молния ударит в водную поверхность. Это равноценно прямому удару молнии в человека, ведь вода является идеальным проводником электричества, — предостерег инструктор по выживанию.

Наконец, в период дождей морская вода остывает. Ее температура значительно понижается.

— Это уже далеко не комфортные для плавания 25 градусов. Поверхностный слой может резко остыть до 17–18 градусов, — заметил Алешкин.

5 июля власти Сочи запретили туристам купание в море из-за непогоды. Из берегов вышли некоторые городские реки. В шести муниципалитетах введен режим ЧС, сообщают в СМИ. Подобная ситуация наблюдается и в Крыму: в Бахчисарайском районе на днях выпала двухмесячная норма осадков.