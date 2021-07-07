Андрей Бочкарев рассказал о строительстве двух футбольных полей в Москве

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, улица Паустовского Карта всех событий

До конца нынешнего года в столице завершат строительство двух футбольных полей. Об этом в среду, 7 июля, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что спортивную инфраструктуру в Москве улучшают в рамках Адресной инвестиционной программы.

— Так, с 2015 года в столице построены семь футбольных полей. Еще два появятся до конца года, — подчеркнул заммэра.

Одно из полей с трибунами почти на 500 зрителей разместят на улице Паустовского. Рядом обустроят крытую стоянку для специализированной техники. Другое построят в 9-м микрорайоне Зеленограда.

Андрей Бочкарев добавил, что в городе продолжается реконструкция футбольного стадиона «Москвич» на Волгоградском проспекте. Работы завершат в 2022 году.

Ранее Андрей Бочкарев заявлял, что Москва вошла в число мировых лидеров по созданию общественных пространств. Столичные власти благоустроили 72 километра набережных Москвы-реки, в планах на ближайшие три года — привести в порядок еще 120 километров набережных, сформировать около 40 общественных зон, а также построить и реконструировать 16 мостов.