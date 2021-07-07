Следком показал кадры с места захвата заложников в тюменском банке, возбуждено дело

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Подозреваемого в захвате заложников в отделении банка в Тюмени задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета в среду, 7 июля.

Задержанным оказался мужчина 1988 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника».

Также Следком опубликовал видео с места происшествия. На кадрах запечатлен мешок с пятитысячными купюрами. Предполагалось ли передать деньги захватчику заложников и муляж ли это, не поясняется.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Тюмени по адресу улица Червишевский тракт. Мужчина вошел в помещение банка с сумкой и сообщил, что в ней лежит опасный предмет.

Злоумышленник потребовал отдать ему все денежные средства из банка. В это время в учреждении находились двое сотрудников.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, а также глава следственного управления СКР по Тюменской области, генерал-майор юстиции Александр Кубляков.

— В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников при силовой поддержке оперативных сотрудников Росгвардии, РУ ФСБ России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан, — говорится на сайте ведомства.

Расследование дела взял на личный контроль глава регионального следственного управления.