Станцию метро «Партизанская» украсил один из самых перспективных художников России

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автор арт-объекта на станции метро «Партизанская» назван одним из самых перспективных художников России. Об этом в среду, 7 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Список из пяти художников составило жюри Международного фестиваля NFT-искусства 8g. Brickspacer, который украсил станцию московского метро, удостоился этого звания.

Видео: Telegram.com / Дептранс Москвы

Дептранс столицы показал видео арт-объекта на «Партизанской».

— Только посмотрите на это, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что экскурсии по станциям Московского метрополитена, отметившего в мае прошлого года свое 85-летие, входят в число самых популярных у туристов. Дело в том, что 44 станции московской подземки признаны объектами культурного наследия.