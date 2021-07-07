Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Станцию метро «Партизанская» украсил один из самых перспективных художников России

Юлия Павлушова

Город
Станцию метро «Партизанская» украсил один из самых перспективных художников России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автор арт-объекта на станции метро «Партизанская» назван одним из самых перспективных художников России. Об этом в среду, 7 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Список из пяти художников составило жюри Международного фестиваля NFT-искусства 8g. Brickspacer, который украсил станцию московского метро, удостоился этого звания.

Видео: Telegram.com / Дептранс Москвы

Дептранс столицы показал видео арт-объекта на «Партизанской».

— Только посмотрите на это, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что экскурсии по станциям Московского метрополитена, отметившего в мае прошлого года свое 85-летие, входят в число самых популярных у туристов. Дело в том, что 44 станции московской подземки признаны объектами культурного наследия.

Читайте также:
искусствохудожникДепартамент транспорта Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте