Мужчина с пистолетом ограбил гипермаркет в Новой Москве

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Россия, Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

Вооруженный пистолетом мужчина совершил разбойное нападение на гипермаркет в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в среду, 7 июля.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером в понедельник, 5 июля. В гипермаркет, расположенный на 47-м километре МКАД, ворвался мужчина. Угрожая сотруднику охраны пистолетом, он похитил товар и скрылся.

Сумма причиненного ущерба составляет почти 36 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных лиц в медицинских масках открыто похитила из салона автомобиля столичного предпринимателя сумку, в которой находилось 32 миллиона рублей.