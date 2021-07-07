Безработный мужчина похитил у москвича более миллиона рублей

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Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 32А Карта всех событий

Мужчина в медицинской маске похитил у жителя столицы почти два миллиона рублей, распылив ему в лицо газовый баллончик. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в среду, 7 июля.

Инцидент произошел днем во вторник, 6 июля, возле бизнес-центра, расположенного по адресу Хорошевское шоссе, дом 32а, на севере Москвы. 34-летний мужчина выходил из здания, когда к нему подбежал неизвестный в медицинской маске. Он распылил в лицо москвича газовый баллончик и выхватил сумку с деньгами.

После чего скрылся на автомобиле. Пострадавшего с химическим ожогом роговицы глаза доставили в больницу. Сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 777 тысяч 500 рублей.

Вечером этого же дня полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, когда он ехал на автомобиле «Тойота Камри» по МКАД. Им оказался 37-летний безработный.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Разыскивается соучастник преступления.

Ранее сообщалось о краже 32 миллионов рублей из автомобиля столичного бизнесмена.