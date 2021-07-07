Ректор РХТУ Мажуга предложил обязать управляющие компании ставить фильтры для очистки воды

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга предложил обязать управляющие компании ставить в многоквартирных домах Москвы фильтры для тонкой очистки воды. Он также рассказал жителям Северо-Западного округа столицы об инновационных технологиях очистки воды, которые разрабатывают ученые.

— Считаю, что необходимо обязать управляющие компании устанавливать в многоквартирных домах входные фильтры тонкой очистки. Более того, нужно постоянно работать над улучшением качества воды, которая поступает в дома, — отметил Мажуга.

По словам ученого, каждый день в городскую водопроводную сеть поступает примерно 3 млн кубометров воды, качество этого ресурса находится под постоянным контролем: в год питьевая вода проходит порядка 2,5 миллиона анализов по более чем 180 показателям.

— Москву невозможно представить без рек и водоемов. На территории столицы расположены более 200 рек, ручьев и каналов и более 1 тыс. водоемов. Ведутся комплексные работы по сохранению и улучшению состояния водных объектов города, — добавил ректор РХТУ.

В Москве функционируют четыре станции водоподготовки — Северная, Западная, Рублевская и Восточная, где применяют новейшие системы очистки: классическую, которая включает процесс обесцвечивания воды, отстаивание и фильтрование через песок, и более современную, которая основана на озонировании с последующей фильтрацией через гранулированный активированный уголь.