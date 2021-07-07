Доктор Елена Кац считает необходимыми дополнительные меры контроля за здоровьем детей

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Растущие нагрузки на школьников требуют дополнительных мер контроля за здоровьем детей. Такое мнение высказала главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор Совета матерей ВАО Елена Кац в ходе круглого стола на тему «Здоровье ребенка». Мероприятие было организовано для родителей районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево, в нем приняли участие педагоги, медики, эксперты.

— В последние несколько лет суточная нагрузка на учащихся составляет более 8 часов в начальной школе и свыше 12 часов у старшеклассников, — сказала Елена Кац. — С переходом на дистанционное обучение эта проблема только усугубилась: около 60 процентов опрошенных учителей отмечают рост нагрузки на детей в этом формате. Поэтому на первый план выходят вопросы контроля за физическим и психическим здоровьем школьников. В первую очередь это касается диспансеризации как инструмента профилактики заболеваний. Но, помимо нее, необходимы и другие формы контроля.

Председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович отметила необходимость сбалансированного, здорового питания ребенка как в школе, так и дома, чтобы предупредить заболеваемость диабетом и ожирением, а также подчеркнула важность занятий физкультурой в школе. Ее поддержала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, призвав родителей культивировать в семье здоровый образ жизни.

— Если родители придерживаются ЗОЖ, дети тоже органично входят в него, — сказала она. — Здоровье ребенка нельзя рассматривать отдельно от здоровья членов семьи.

Председатель городского совета родительской общественности Людмила Мясникова отметила необходимость просвещения детей:

— О здоровье нужно говорить не только с родителями, но и с ребенком. Он должен понимать, почему важно соблюдать те правила, которые преподают взрослые.

Участники круглого стола согласились с тем, что состояние здоровья школьников необходимо отслеживать более тщательно, тем более на фоне продолжающейся пандемии. Это касается всех трех составляющих режима ребенка: в школе, на внешкольных занятиях и дома.

Кроме того, одной из рекомендаций круглого стола стало решение о выработке советов для родителей школьников об уровне предельной нагрузки детей.