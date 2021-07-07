Прохожий ударил мужчину ножом по голове в центре Москвы
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район Карта всех событий
Неизвестный ударил москвича ножом по голове в центре столицы. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По словам представителя ведомства, инцидент произошел ночью 4 июля в Тверском районе. После нападения 44-летний мужчина обратился в больницу за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ушибленную рану головы.
Потерпевший уточнил, что ранение ему нанес прохожий.
По данному факту проводится проверка.
Ранее «ВМ» сообщала, что строитель трижды ударил бригадира ножом в ходе ссоры в Подмосковье.
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