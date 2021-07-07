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Прохожий ударил мужчину ножом по голове в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Прохожий ударил мужчину ножом по голове в центре Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район Карта всех событий

Неизвестный ударил москвича ножом по голове в центре столицы. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел ночью 4 июля в Тверском районе. После нападения 44-летний мужчина обратился в больницу за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ушибленную рану головы.

Потерпевший уточнил, что ранение ему нанес прохожий.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что строитель трижды ударил бригадира ножом в ходе ссоры в Подмосковье.

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