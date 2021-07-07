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Рыбу-гиганта поймали на набережной Москвы-реки

Анастасия Волоснова

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Рыбу-гиганта поймали на набережной Москвы-реки
Фото: Telegram / Новости Москвы
Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

На одной из набережных Москвы-реки поймали 20-килограммовую рыбу-гиганта. Об этом говорится в Telegram-канале« Новости Москва» в среду, 7 июля.

Рыбу поймали во вторник, 6 июля, на Бережковской набережной Москвы. На приманку компании рыбаков клюнул толстолобик. Рыбу смогли вытащить из воды крупным сачком, который едва не сломался. Улов оценили на 15-20 килограммов.

Видео: Telegram / Новости Москвы

В СМИ появилась информация, что пойманный в Москве-реке толстолобик мог сбежать из рыбного хозяйства. Эксперты считают, данный вид рыб не может самостоятельно размножаться в водоемах средней полосы. При этом специалисты отметили, что такую крупную рыбу сложно поймать любителям, поэтому она в большом количестве может водиться в столичных реках, пишет Газета.ру.

Ранее москвичам напомнили о правилах рыбной ловли. Так, рыбаки не имеют права забирать более пяти килограммов добычи за один день. Кроме того, краснокнижные виды рыб типа берша, бычка-подкаменщика и сома в принципе нельзя брать с собой.

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