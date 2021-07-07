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Экстрасенс назвала обряды, которые помогут уберечь семью от бед

Иван Юминов

Общество
Экстрасенс назвала обряды, которые помогут уберечь семью от бед
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кукла-берегиня, семейный альбом и генеалогическое древо могут стать надежными способами защитить и укрепить семейный очаг. Об этом сообщила медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

— Делали куклу-берегиню из старых лоскутков одежды и красных нитей. При этом использовать ножницы и иголку ни в коем случае было нельзя, так как они оставляли отверстия, через которые уходит энергия, а это плохо для рода, — рассказала эксперт.

При создании куклы необходимо думать только о хорошем и вкладывать в нее любовь, добавила экстрасенс. Хранить ее стоит или в святом месте, или же подальше от глаз посторонних людей.

Обеспечить надежную защиту рода можно и при помощи семейного альбома или генеалогического древа. Важно не забыть никого из родственников. После того как древо будет готово, стоит периодически собираться семьей за столом и вспоминать родных, объяснила астролог.

Согласно ведической традиции, для крепости семьи спальню нужно разместить в юго-западной части дома, а куклу — в юго-восточной. Такое расположение позволит обеспечить счастье и благополучие, приводит слова Гехман Пятый канал.

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